Игуасу и Буэнос-Айрес: кругосветчик из Подмосковья анонсировал новую поездку на «буханке»

Кругосветчик из Каширы Александр, известный как Саша Холодный, анонсировал в своем телеграм-канале новый этап путешествия «На "буханке" вокруг света». Кругосветчик Алексей Камерзанов рассказал о планах своего соратника, сообщил REGIONS.

По информации издания, Саша Холодный объезжает страны мира на автомобиле УАЗ «буханка». Таким образом кругосветчик из Каширы посетил 86 стран. В ближайших планах — открытие еще пяти стран Латинской Америки, которые будут пролегать по анонсированному маршруту от Тихого океана до Атлантического.

По словам Камерзанова, старт поездки назначен на 1 октября. До 12 октября путешественники намерены добраться до одного из мощнейших и красивых водопадов планеты — Игуасу. Путь проложен через север Аргентины и Парагвай. Начальная точка — столица Чили Сантьяго.

Вторая часть поездки запланирована на 12–24 октября. Финальной точкой станет столица Аргентины — Буэнос-Айрес. Маршрут проложен через Аргентину и Бразилию.

«Красочный Вальпараисо, столичный Сантьяго, столица виноделия Мендоса, туристический Кафайяте, современный Монте-Видео, колониальный Сакраменто, танцующий Буэнос-Айрес. А также мощный и огромный водопад Игуасу, величественные Анды, старинные миссии ордена иезуитов, настоящих американских индейцев, самую широкую реку в мире, Тихий и Атлантический океан, пампасы, гаучо, кондоры, капибары и много другого интересного», — рассказал Алексей.

