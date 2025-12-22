Их спрашивать не о чем: в России заявили, что западные политики «не потянут» формат прямой линии с Путиным

На Западе нет настоящей свободы слова, там не может быть прямого диалога первого лица страны и ее граждан, а потому форматы вроде прямой линии, которую регулярно проводит российский лидер Владимир Путин, не практикуются. Об этом REGIONS заявил депутат Госдумы от Московской области Александр Толмачев.

«На Западе, при всей их заявленной „гласности“, настоящей свободы слова нет. Все превращено в продукт для управления экономикой, политикой, людьми. Поэтому никакого прямого диалога первого лица страны и ее граждан у них быть не может. Нет ни одного западного лидера сопоставимого уровня, который смог бы сегодня провести такую же прямую линию», — подчеркнул Толмачев.

Он задался вопросом о том, какие темы могли бы обсуждаться на Западе на аналогичной прямой линии. «О чем их могут спросить? О том, почему нарушается неприкосновенность доверенных на хранение денежных средств? Или о том, почему колоссальные средства из бюджетов безвозвратно направляются на абсурдное финансирование неонацистских террористов? Или, может, почему так получается, что эти же средства потом всплывают в виде личной зарубежной недвижимости верхушки нелегитимного режима? Нет у большинства западных глав ни контакта с народом, ни понимания людей, ни искренности», — сделал вывод парламентарий.

«Отчасти поэтому зарубежным СМИ так интересна прямая линия с Владимиром Путиным — и как пример такого формата, и как возможность задать вопрос человеку, от чьих решений по-настоящему зависит будущее всей планеты», — заметил Толмачев.

Для россиян, по его словам, декабрьская прямая линия с Владимиром Путиным — это уже традиция. «Конец года без подведения итогов с президентом, его комментариев и личного участия в делах людей уже и не мыслится», — заключил депутат Госдумы.

Ранее в Госдуме назвали шесть ключевых тем экономики, которые поднял президент Путин на итогах года.