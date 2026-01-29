«Икона не сгорела»: волонтеры заявили о силе духа после поджога двух центров неизвестной женщиной

Неизвестная женщина разбила окна в штаб-квартире волонтерского центра «Искры жизни» в Нижнем Тагиле и подожгла здание. Пока сотрудники МЧС устраняли возгорание, женщина пробралась к другому центру добровольцев — «Время действовать», чтобы также повредить его, сообщил tagilcity.ru со ссылкой на группу «ВКонтакте».

Согласно предварительной информации, через разбитые окна женщина залила внутрь помещений горючую смесь и подожгла ее. На место инцидента она пришла с канистрой. Еще один центр расположен в соседнем здании. Во время устранения возгорания стало известно, что второе здание также подожгли.

По информации издания, возгорания были ликвидированы сотрудниками экстренных служб, задействовавшими несколько пожарно-спасательных подразделений. В первом очаге пламенем было охвачено порядка 20 кв. м площади, во втором — огонь повредил оконный блок и находившиеся в помещении вещи. В настоящий момент проводится оценка совокупного материального ущерба. Женщина задержана.

После происшествия волонтеры опубликовали в соцсетях пост.

«Нас, волонтеров Тагила, которые свято верят в свою правду, не сломить! Икона, которая была подарена нашей организации, не сгорела, и с божьей помощью мы справимся!» — написали они в соцсетях.

