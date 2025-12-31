Икра, пиво и капюшон: осужденная актриса Аглая Тарасова провела вечер в подмосковном ресторане

Осужденная за запрещенные препараты звезда «Интернов» Аглая Тарасова была замечена в подмосковном ресторане, сообщила Газета.Ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Гости заведения сняли отдых актрисы на видео. Девушка находилась в компании двух подруг. Она сидела в капюшоне. Предположительно, так актриса пыталась не привлекать к себе внимание.

По данным телеграм-канала, за несколько дней до Нового года Аглая Тарасова посетила ресторан русской кухни, расположенный в подмосковном Звенигороде. Гости узнали одну из подруг, которая разделала компанию актрисы. Это ее коллега Юлия Топольницкая.

По информации канала, девушка выбрала в меню бокал светлого пива. Из блюд актриса предпочла заливную рыбу и красную икру.

Напомним, что по уголовному делу о контрабанде запрещенных препаратов суд вынес обвинительный приговор в отношении Аглаи Тарасовой. Санкцией по статье стало наказание в виде лишения свободы сроком на три года, которое суд постановил считать условным. Помимо этого, подсудимой назначено дополнительное взыскание в виде денежного штрафа на сумму 200 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что суд обязал девятерых дропперов из дела певицы Долиной выплатить ей 49 млн руб.