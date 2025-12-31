Суд постановил, что Долина получит от дропперов 49 млн руб.

Суд Йошкар-Олы обязал девятерых дропперов, которых мошенники использовали для аферы с деньгами народной артистки РФ Ларисы Долиной, выплатить певице 49 млн руб., сообщил ТАСС.

По информации издания, решение суда основывается на факте неосновательного обогащения. Возвращение денег назначено с целью компенсации средств. Наименьшая сумма, которую взыскивают с владельца карты, — 3 млн руб., наибольшая — 13,5 млн руб. В тексте решения суда отмечено, что общая сумма взысканий составила 48 млн 950 тыс. руб. (с учетом процентов).

По данным издания, организаторы махинации руководили всеми действиями с территории Украины. Установлено, что все дропперы проживали в Йошкар-Оле. В некоторых случаях карту открывали буквально за день до того, как певица по указанию аферистов переводила на нее деньги.

Термин «дропперы» относится к лицам, которые умышленно или по незнанию предоставили доступ к своим банковским счетам для осуществления противоправных финансовых транзакций. Согласно судебным материалам, часть из этих привлеченных лиц впоследствии приобрела статус свидетелей в рамках уголовного дела, инициированного после факта мошенничества в отношении Долиной.

