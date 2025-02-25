«Или погреться, или покушать»: жители Карелии заявили о подорожании электроэнергии

По данным издания, в регионе провели заседание комитета по экономической и промышленной политике Заксобрания Карелии, во время которого жители могли рассказать о своих проблемах. В частности, петрозаводчанин Сергей поделился, что за месяц плата за электроэнергию увеличилась более чем в два раза. Мужчина проживает в частном доме. Горожанин рассказал, что в декабре заплатил за услугу более 4 тыс. руб., а в январе — более 10 тыс. руб.

Жительница республики Юлия проинформировала, что в ее квитанции была указана сумма в размере более 54 тыс. руб.

«За последние пять лет в год в среднем выходило от 150 до 180 тысяч. А сейчас почти 55 тысяч в месяц. У меня выбор стоит — или погреться, или покушать», — отметила жительница Карелии.

Издание напомнило, что с 1 января в Карелии начали действовать новые диапазоны дифференцированных тарифов потребления электроэнергии. В республике изменили диапазоны и тарифы. Собственники домов с электроплитами и электроотоплением получили квитанции, при подсчете которых наличие приборов не учитывалось. У энергетиков отсутствует подобная информация, что также усложняет процесс начисления. Изначально было решено, что сотрудники компаний проверять наличие приборов, но организовать их выезд из-за дефицита транспорта не получилось.

Ранее сообщалось, что при подсчете стоимости электроэнергии в Карелии допустили ошибку.