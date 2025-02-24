При подсчете стоимости электроэнергии в Карелии допустили ошибку

В Карелии при подсчете стоимости электроэнергии допустили ошибку — энергосбытовые компании ориентировались на стоимость, принятую для первого диапазона для домов без электроплит и электрокотлов, сообщил karelinform.ru.

По данным издания, расчет стоимости происходил по следующим тарифам: 1240 кВт ч/мес с тарифом в 4,79 руб. для абонентов, проживающих в городе. В других населенных пунктах — 3,35 руб. Минстрой Карелии проинформирован о проблеме. В ведомстве провели переговоры с энергосбытовыми компаниями. Глава министерства Виктор Россыпнов провел брифинг, посвященный данной теме. Он сообщил, что компании сделают перерасчет в автоматическом режиме.

«Сейчас все индивидуальные дома, даже при формальном отсутствии документов об оснащении дома электроплитой или электрокотлом, отнесли к первому диапазону (до 3900 кВт, 3,35 рублей). Это позволило вывести из самого дорогого диапазона больше 7000 домов», — рассказал министр.

Представители энергосбытовых компаний подтвердили, что создадут наиболее комфортные условия для жителей республики. Обращаться в офисы компаний не придется. Все вопросы будут решены в дистанционном формате. Жителям предложено зайти на официальный сайт компаний и оставить заявку на перерасчет. Будут учтены все ошибки, которые выявили жители индивидуальных жилых домов.

Издание напомнило, что диапазоны потребления электроэнергии изменились с нового года. У многих жителей республики повысилась плата за электричество.

Ранее сообщалось, что правительство поручило пересчитать стоимость электричества в домах без газа.