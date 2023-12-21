Имитировала суицид: Суд вынес приговор жительнице Забайкалья

Суд Улетовского района вынес приговор жительнице, которая убила своего сожителя и пыталась выдать преступление за суицид. Назначенное наказание - десять лет лишения свободы, сообщает ZabNews .

Убийство произошло в селе Николаевка в июле 2023 года. Мужчина и женщина не регистрировали отношения официально, но жили вместе. В один день они распивали спиртные напитки.

Между ними произошла ссора. Мужчина ударил сожительницу по лицу. Это разозлило женщину. Она выстрелила в него из пистолета. Стреляла в висок, поэтому следователям сообщила о самоубийстве.

Во время расследования были проведены различные экспертизы. Было установлено, что сам стрелять в себя погибший не мог. После этого женщина призналась в убийстве.

На текущий момент приговор в силу еще не вступил.

Ранее сообщили, что в Московской области вынесли приговор по уголовному делу об убийствах двенадцати человек.