Суд в Подмосковье вынес приговор двум мужчинам, убившим двенадцать человек более 20 лет назад

В Московской области вынесли приговор по уголовному делу об убийствах двенадцати человек, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Преступления были совершены более двадцати лет назад на территории Москвы, Подмосковья, Рязанской области и Ставропольского края.

Виновными в серийных убийствах признаны двое мужчин — жители Ставропольского края и ДНР. Они получили девятнадцать и семнадцать лет колонии строгого режима.

В ходе расследования сотрудники СК пришли к выводу, что мотивом для всех убийств послужила неприязнь к гражданам, которые ведут асоциальный образ жизни.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить мошенников, обманувших пенсионеров более чем на 1,4 миллиона рублей.