Имитированные торги на бирже: мошенники украли у россиян девять миллионов рублей
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В Нижнем Новгороде задержали мошенников, которые под видом оказания услуг по инвестированию обманывали жителей России, сообщает newsnn.ru.
Во время следствия удалось выяснить, что мошенники создали поддельный сайт. Они звонили жителям России, представлялись сотрудниками крупной компании и предлагали сотрудничество.
Некоторые люди соглашались. По предварительной договоренности они переводили деньги на указанные криптовалютные и банковские счета. После проверяли данные на сайте и были рады, что их инвестиции увеличиваются. Афера раскрывалась, когда люди старались вывести средства. Сделать это было невозможно.
За все время проведения мошеннических схем злоумышленники украли и россиян девять миллионов рублей. В Москве и Нижнем Новгороде было задержано пять преступников, в числе которых был организатор. Глава преступной схемы находится в СИЗО. Остальных участников отпустили домой по подписке о невыезде. Сотрудники провели обыски и изъяли технику. Открыто три уголовных дела. Следствие продолжается.
Ранее стало известно, что 85-летняя пенсионерка перевела 1,5 миллиона рублей мошенникам, надеясь на удачное инвестирование.