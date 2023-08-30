Имитированные торги на бирже: мошенники украли у россиян девять миллионов рублей

В Нижнем Новгороде задержали мошенников, которые под видом оказания услуг по инвестированию обманывали жителей России, сообщает newsnn.ru .

Во время следствия удалось выяснить, что мошенники создали поддельный сайт. Они звонили жителям России, представлялись сотрудниками крупной компании и предлагали сотрудничество.

Некоторые люди соглашались. По предварительной договоренности они переводили деньги на указанные криптовалютные и банковские счета. После проверяли данные на сайте и были рады, что их инвестиции увеличиваются. Афера раскрывалась, когда люди старались вывести средства. Сделать это было невозможно.

За все время проведения мошеннических схем злоумышленники украли и россиян девять миллионов рублей. В Москве и Нижнем Новгороде было задержано пять преступников, в числе которых был организатор. Глава преступной схемы находится в СИЗО. Остальных участников отпустили домой по подписке о невыезде. Сотрудники провели обыски и изъяли технику. Открыто три уголовных дела. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что 85-летняя пенсионерка перевела 1,5 миллиона рублей мошенникам, надеясь на удачное инвестирование.