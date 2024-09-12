Имя и профиль Сталина вернули на фасад медуниверситета в Волгограде

В здании медуниверситета в Волгограде проходит капитальный ремонт. Рабочие еще реконструируют фасад, но образ Сталина уже можно хорошо рассмотреть. Портрет вождя снова находится там, где он уже был размещен до 1960 года. Рядом монтированы барельефы Ленина, Энгельса и Маркса. Скульптура Сталина была демонтирован в рамках борьбы с культом личности. На фасаде остались следы от барельефа. В 2023 году было решено вернуть скульптуру на место.

Здание, в котором сейчас находится медицинский университет, было спроектировано архитекторами Ефимом Левитаном и Василием Симбирцевым. Эксперты решили, что необходимо вернуть прежний облик фасада. Изменили лишь то, что силуэт Сталина нарисовали краской. Фамилию вождя выбили в камне на ряду с фамилией Ленина.

Горожане до сих пор неоднозначно воспринимают изменение внешнего вида фасада университета.

«С одной стороны исторический вид, с другой — возрождение имени Сталина. Это такая же странная история, как установка бюста Сталина у музея-панорамы «Сталинградская битва», в ста метрах от памятника жертвам репрессий. Я это не приветствую. Рана еще не зажила», — прокомментировал «НовостиВолгограда.ру» Валерий Котельников.

Краевед Роман Шкода считает, что появление памятников или скульптур Сталина в большом количестве может спровоцировать определенный раскол в обществе. Однако эксперт положительно оценивает изменения в облике университета. Главное, чтобы архитекторы на этом остановились.

«То, что на пилястрах вновь есть имя Сталина — ничего страшного. Оно там было всегда, и его спокойно можно было разглядеть. Смысла замазывать я не вижу. Профиль я пока не видел, сказать ничего не могу. Но я бы не стал повсеместно возвращать образ Сталина. Это не принесет нашему обществу гармонии», — считает краевед.

Ранее сообщалось, что украинским полицейским в Херсоне включили поздравление Сталина с Днем Победы.