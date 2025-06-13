Иммунолог-аллерголог дала советы по нанесению на тело спрея от комаров

Эксперт рекомендует внимательно ознакомиться с инструкцией перед применением средства. Важно соблюдать рекомендации. Например, некоторые средства рекомендовано наносить только на одежду. Значит, стоит избегать их попадания на тело. Медик призвала не наносить препараты на кожные покровы детей. В некоторых случаях у детей может проявиться аллергическая реакция.

Медик рассказала, что после укуса комаров у человека может наблюдаться жжение, покраснение, зуд и локальный отек. В некоторых случаях вследствие развития аллергии проявляется общая слабость, озноб, приступы удушья, снижение артериального давления и боль в животе. Эксперт рекомендует обращаться к аллергологу, который назначит подходящий курс лечения. В летнее время не исключено повторение обострения аллергии. В качестве первой помощи можно приложить к месту укуса лед, предварительно промыв его водой.

«В тяжелых случаях нужно вызвать скорую помощь и иметь средства защиты в виде противоаллергических препаратов, которые можно дать пациенту до приезда врача», — сообщила «Абзацу» иммунолог-аллерголог Надежда Логина

Издание предупредило, что советы эксперта носят исключительно ознакомительный характер. Важно не заниматься самолечением и следовать рекомендациям лечащего врача.

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