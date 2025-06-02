Онищенко призвал не бояться переносящих лихорадку тигровых комаров

Тигровые комары, которые, как известно, активно переносят опасную лихорадку чикунгунья, могут распространяться на юг России, но они не являются основным источником инфекции, поведал в интервью РИА Новости Геннадий Онищенко, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования.

Он подчеркнул, что основной способ передачи вируса чикунгунья — не через комаров. Комар может стать переносчиком вируса, только если он выпьет кровь зараженного человека и укусит совершенно здорового.

«Вот поэтому не в тигровых комарах дело, а в грамотности проведения мероприятий, в своевременном выявлении больных… еще грамотная политика Минздрава по выявлению, купированию и так далее (играет роль. — Ред.)», — отметил специалист.

Он посоветовал гражданам России воздержаться от поездок в государства, где наблюдается всплеск заболеваемости лихорадкой чикунгунья. По его мнению, большинство людей, отправляющихся в такие страны по делам, перед поездкой выясняют ситуацию, и туристам также следует так поступать.

«Через пару дней стаи перелетных россиян ринутся в Турцию, где точно есть эти тигровые комары, потому что они все-таки на южном берегу Черного моря находятся, и что-нибудь нам привезут. Поэтому вот не в комарах дело, дело в нас», — добавил Онищенко.

Он посоветовал перед тем, как отправиться в путешествие и приобрести тур, изучить информацию на официальных сайтах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Министерства здравоохранения. Именно там должны быть размещены все необходимые предупреждения, подчеркнул Онищенко.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор держит на контроле в стране информацию о лихорадке чикунгунья.