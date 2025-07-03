Импортная и мытая за 100 руб.: кузбассовцы сообщили о дефиците моркови на разновес

По информации издания, горожане рассказывают о наличии в магазинах фасованной моркови. Покупатели недовольны, что не могут самостоятельно выбирать необходимый вес продукции. Кроме того, такая морковь стоит дорого. Сотрудники магазина «Ярче» рассказали корреспонденту «Сибдепо», что в их торговой сети отечественная морковь появляется ближе к осени. Пока овощ еще только растет на полях РФ. В ассортименте предложена импортная. Она расфасована и вымыта. Стоимость килограмма достигает 100 руб. В «Бегемаге» и Spar искать морковь на разновес не стоит. Она всегда фасованная и дорогая: за три небольшие штуки — 70 руб. Две моркови большего размера расфасованы отдельно. Товар стоит 139 руб.

«В общем, инфляция не пощадила морковку. Цены действительно взлетели, собственно, что происходит и с другими продуктами. Кроме того, сейчас, как говорится, „не сезон“, что обычно всегда действует на повышение стоимости», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В сети «Пятерочка» морковь продается в большом ассортименте. Покупатель имеет право выбора — весовую или упакованную. Сотрудники рассказали, что овощ доставляют в магазин на регулярной основе. Килограмм моркови (на разновес) стоит практически 88 руб.

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