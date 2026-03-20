Импульсивное решение приводит к бездомным животным: новый российский сервис поможет сделать выбор осознанно

Руководитель общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева сообщила ТАСС о запуске проекта «Собака или кошка», который позволит россиянам оценить свои моральные и финансовые возможности при желании завести питомца.

Эксперт рассказала, что большое количество бездомных животных в России обусловлено импульсивными решениями граждан: люди сначала заводят собаку или кошку, но потом не справляются с новыми обязанностями и прощаются с питомцами.

По мнению Нуриевой, ответственное отношение к животным позволит снизить данную тенденцию. Важно, чтобы люди понимали, к чему им готовиться. На портале представлены два самостоятельных раздела, каждый из которых подробно рассказывает о том, как меняется жизнь с появлением собаки или кошки. Будущие владельцы могут узнать, какие финансовые вложения их ждут, как изменится быт и насколько их собственные ожидания соответствуют реальности.

«Из этой логики вырос проект "Собака или кошка" — всероссийское просветительское голосование, которое движение "Дай лапу" проводит с 10 марта по 10 апреля 2026 года на сайте sobaka-ili-koshka.ru. Внешне все просто: человек выбирает сторону в вечном споре — и оказывается не на странице с результатами, а в образовательном разделе. Без агитации и нравоучений, но с вопросами, которые обычно не задают себе в момент, когда уже хочется взять животное», — сказала собеседница агентства.

По словам Нуриевой, сервис не ставит целью отговорить людей от заведения питомца. Напротив, он призван сделать выбор осознанным. Когда человек, взвесив все обстоятельства, все же решается взять животное, это говорит о его серьезном подходе.

Ранее сообщалось, что в многоэтажке под Можайском спасатели охотятся за сбежавшим питомцем — змеей.