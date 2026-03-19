Эндоскоп против змеи: в многоэтажке под Можайском спасатели охотятся за сбежавшим питомцем

В подмосковном Цветковском развернулась необычная спецоперация. Спасатели готовят эндоскоп, чтобы выкурить из убежища змею, которая терроризирует жителей многоэтажки. Днем рептилию заметили прямо у дверей квартир на улице Подгорная. Об этом сообщает REGIONS .

Хвостатая вальяжно рассекала по подъезду, пока не столкнулась с людьми. Испугавшись соседей, путешественница предпочла ретироваться и забилась в щель за трубой. Очевидцы тут же кинулись в соцсети и местный чат администрации. На место ЧП оперативно выехали специалисты. Теперь им предстоит хитроумная задача: с помощью эндоскопа обследовать труднодоступные полости и выманить беглянку.

Интрига в том, что змея, скорее всего, не представляет смертельной опасности. По предварительным данным, это не ядовитая гадюка, а чей-то домашний любимец. Окрас выдает в ней калифорнийскую королевскую змею — один из самых популярных видов среди террариумистов. Такие питомцы спокойны, неприхотливы и даже любят, когда их берут на руки. Видимо, кому-то из жильцов надоело любоваться рептилией в стеклянном ящике, и она отправилась в свободное плавание по подъезду.

Хозяин пока не объявился. Но спасатели настроены решительно: эндоскоп поможет обнаружить беглянку, после чего змею отловят и передадут либо владельцу, либо в специальные службы. Главное, чтобы операция прошла без жертв и нервов. Ведь соседи и так уже натерпелись страха.

