Индексация пенсий, рост маткапитала и контроль мигрантов: Володин перечислил новые законы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале перечислил законопроекты, которые вступают в силу в феврале.

Вячеслав Володин отметил, что правительство заинтересовано в комфортных условиях проживания населения, в его социальной защите. В частности, в феврале максимальная сумма материнского капитала достигнет 912 тыс. руб. Рост составит 9,5%.

Кроме того, будет проведена индексация социальных выплат и страховых пенсий. Ранее соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. Рост составит до 9,5%. Данное нововведение будет иметь обратную силу. Это значит, что индексация будет датирована 1 января.

По данным Володина, изменения ожидаются в миграционной политике. В силу вступит закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. Депутат отметил, что иностранные жители не имеют право нарушать закон РФ и пребывать на территории страны более разрешенного периода.

«Вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из нее, а также оказание включенному в реестр контролируемых лиц мигранту услуг, предоставление которых запрещается», — написал Володин.

Депутат перечислил и другие нововведения: наставничество с трудными несовершеннолетними, закрепление на законодательном уровне понятия «креативная индустрия», разрешение передачи конфискованного имущества в собственность субъектов РФ.

Ранее депутат Разворотнева рассказала, что изменится в сфере строительства и ЖКХ в 2025 году.