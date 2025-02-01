Депутат Разворотнева рассказала, что изменится в сфере строительства и ЖКХ в этом году

В этом году жителей РФ в сфере ЖКХ ожидает ряд важных изменений в плане капремонта, модернизации коммунальной инфраструктуры и прочего. По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, Госдума приняла закон, повышающий планку собираемости денег с населения на капремонт в общий котел. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Она уточнила, что собираемость подобных взносов подняли с 50% до 60%, хотя изначально планку планировалось увеличить до 75%. Указанная мера должна помочь собирать достаточно средств, чтобы вовремя проводить необходимые ремонтные работы снаружи и внутри зданий.

По мнению парламентария, в ближайшее время в России примут законопроект, который стандартизирует отчетность УК и ТСЖ, который станет формироваться по стандартам, предлагаемым кабмином. Жильцам важно знать, сколько денег собрали по дому, сколько потратили и прочее.

Она добавила, что трендом текущего года будет являться модернизация коммунальной инфраструктуры, которая изменит процедуру переселения людей из аварийного жилья, станет более активно применяться институт наемных помещений для переселения.

Ранее она пояснила принцип формирования коммунальных платежей.