Инфобизнесмена Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 апреля

Дело против блогера Аяза Шабутдинова было возбуждено после обращения бизнесменов. Они приобретали авторские курсы лекций о том, как успешно развивать бизнес, как зарабатывать больше денег. Истцы уверены, что предложенные методики не помогли им преумножить капитал. Они считают, что блогер занимается мошенничеством.

Блогера обвинили в совершении 50 преступлений в рамках одного уголовного кодекса и семи в рамках другого. Сторона защиты обратилась с просьбой изменить меру пресечения и позволить блогеру находиться под домашним арестом до вынесения финального приговора. Суд ходатайство не удовлетворил.

Блогер будет находиться в СИЗО до 16 апреля. За ходом заседания, которое прошло 13 февраля, наблюдал корреспондент Properm.ru.

Ранее мы сообщали, что блогер Елена Блиновская, находящаяся в следственном изоляторе, обратилась с просьбой освободить ее, мать четырех детей. Она расплакалась и рассказала, что пока находится в СИЗО, дети болезненно воспринимают все происходящее. Психолог Сергей Костеренко рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как ситуация с расследованием отразится на браке Блиновской.