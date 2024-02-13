Блиновская попросила отпустить ее из изолятора к детям в честь Года семьи

Блогер Елена Блиновская, находящаяся в следственном изоляторе, пока идет расследование дела о неуплате налогов, попросила отпустить ее к детям в честь Года семьи. Об этом сообщает РИА Новости .

Бизнесвумен приняла участие в судебном заседании, выйдя в эфир по видеосвязи, и попросила отпустить ее домой. По словам блогера, ее нахождение в изоляторе является наказанием не для нее самой, а для ее четверых детей, младшему из которых всего три года. Блиновская заявила, что в стране объявлен Год семьи, и она должна находиться дома вместе со своими близкими.

Также, обращаясь к суду, Блиновская рассказала, что ее дети очень сильно переживают арест матери, а потому начали болеть. В итоге во время своей речи блогер заплакала.

Бизнесвумен задержали еще в апреле 2023 года за неуплату налогов на 918 миллионов рублей. Сначала в качестве меры пресечения суд определил ее под домашний арест, но потом следователи предъявили блогеру новые обвинения и попросили изменить меру пресечения. Из-за нарушения условий нахождения под домашним арестом с января 2024 года Блиновская находится в следственном изоляторе. Изменил ли суд решение после попытки блогера его оспорить, не сообщается.