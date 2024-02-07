Развод или новая искра: что будет с браком Блиновской на фоне финансовых трудностей

Семья Елены Блиновской движется в сторону разорения. После того, как у «королевы марафонов» возникли проблемы с ФНС, под откос пошел и бизнес ее супруга Алексея Блиновского.

По данным SHOT, из 12 фирм предпринимателя уже три находятся в стадии ликвидации. Супруги не могут справиться с гигантскими налоговыми счетами.

Как рассказал психолог и общественный деятель Сергей Костеренко, любые семейные пары неизбежно проходят через кризисы, и в такие моменты отношения либо распадаются, либо укрепляются.

«Финансовая неудовлетворенность — ключевой фактор, который по статистике является причиной более 30% разводов. Семья Блиновских переживает сейчас такой финансовый кризис. Возможны два варианта исхода событий: либо семья станет еще крепче и объединится в условиях выживания, либо их отношения придут к распаду ввиду невозможности поддерживать прежний уровень жизни», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению психолога, нужно задаться вопросами, что связывает Блиновских кроме общих дел и бизнеса, насколько сильны их чувства друг к другу.

«Есть ли готовность идти сквозь трудности вместе, или им удобнее выживать по одиночке? Время покажет, какие выборы сделают супруги в этой паре, но если они вернутся к той искренности, той теплоте и яркости чувств, которые были в самом начале, любые финансовые неурядицы будут не властны над таким союзом», — добавил собеседник.

Ранее психолог объяснила, что станет с Блиновской из-за депрессии в СИЗО.