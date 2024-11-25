Информация о нехватке вакцины от бешенства в Омске оказалась ложной

Житель Омска сообщил изданию «Новый Омск», что после укуса кошки не смог сделать вакцину от бешенства. Он заявил, что в учреждениях нет необходимых препаратов. В региональном минздраве Городу55 рассказали, что в настоящее время в больницах есть необходимый запас препаратов для вакцинации от бешенства. Кроме того, уже оформлена заявка на получение новой партии. В министерстве отметили, что ожидают доставку препаратов.

Роспотребнадзор сообщил, что бешенство — это болезнь, которая не подвластна лечению. Важно предотвращать риск заражения — исключать оцарапывания или ослюнения больным животным ран, а также укуса агрессивных зверей. При любом подобном контакте человеку необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч собак провакцинировали от опасных заболеваний в Подмосковье.