Более 11 тысяч собак провакцинировали от опасных заболеваний в Подмосковье

С начала 2024 года специалисты ветеринарных станций Госветслужбы Подмосковья привили комплексной вакциной «Мультикан-8» 11,3 тысяч собак. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что изготовлением отечественного препарата занимается компания «Ветбиохим», он защищает собак от чумы, аденовирусных инфекций, бешенства и не только. Записаться на прием в ветклинику можно по телефону единого колл-центра: +7 (495) 668-01-25 или на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.