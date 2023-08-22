Информация о распространении сибирской язвы в Удмуртии – фейк

Местные СМИ сообщают, что в Удмуртии зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой, сообщает udm-info.ru . Управление Роспотребнадзора по Удмуртии данную информацию не подтверждает.

Местные СМИ публиковали данные о семи жителях Удмуртии, которым в медицинских учреждениях поставили диагноз «сибирская язва». Управление Роспотребнадзора по Удмуртии опровергла эту информацию. На данный момент на территории региона не зафиксирован ни один случай заболевания.

Бактерии Bacillus anthracis, которые порождают заболевание, поражают животных и людей. Инфекционная болезнь считается опасной из-за повышенного роста летальных исходов. Ранее в СМИ была опубликована информация, что очаг сибирской язвы был найден в Воронежской области.