Информация о заболевших корью россиянах подтвердилась

В министерстве здравоохранения Татарстана подтвердили информацию о том, что в республике есть граждане, которые заболели корью, сообщает inkazan.ru .

«В Казани действительно есть заболевшие корью», — подчеркнули в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

В пресс-службе отметили, что когда появляется информация о заболевшем, по месту проживания приезжает доктор. Он обязан обойти соседей и рассказать о диагнозе пациента. Заболевшему человеку в первую очередь делают прививку, если ранее вакцинирование не проводилось.

Эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о важности вакцинирования, а также назвал последствия отказа от прививок от кори. Болезнь была диагностирована у жителей России из разных регионов.