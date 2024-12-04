Информация об избиении беременной в ТЦ Кемерова подтвердилась

В полиции Кузбасса подтвердили факт избиения беременной женщины в торговой центре Кемерова, у которой произошел конфликт с уборщицей в туалете, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Жительница Кемерова написала в соцсетях об избиении со стороны уборщицы в ТЦ. Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке информации и подтвердили ее достоверность. Выяснилось, что 26-летняя посетительница ТЦ находится на девятом месяце беременности. После конфликта с уборщицей она обращалась за помощью к медикам.

«Пострадавшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью», — сообщили в полиции Кузбасса редакции Сибдепо.

Согласно предварительной версии, 41-летняя уборщица нанесла несколько ударов посетительнице торгового центра. Организовано проведение доследственной проверки по статье уголовного дела «Хулиганство», в рамках которой работницу ТЦ вызовут на допрос. Сотрудники правоохранительных ищут возможных свидетелей и проводят другие меры для установления всех деталей происшедшего. Инцидент произошел в среду, 4 декабря.

Ранее сообщалось, что беременная посетительница ТЦ в Кемерове рассказала в соцсети о причинах конфликта с уборщицей.