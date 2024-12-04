Жительница Кемерова сообщила, что уборщица в ТЦ разбила ей лицо и вырвала волосы

В полиции Кузбасса рассказали, что информация о конфликте между беременной женщиной и уборщицей в торговом центре Кемерова уточняется, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Жительница Кемерова рассказала об инциденте в социальных сетях. Женщина отметила, что находится в положении. По ее словам, она зашла в туалет в одном из торговых центров. В этот момент уборщица наводила порядок. Она стала жаловаться, что посетители торгового центра мешают ей выполнять рабочие обязанности.

Со слов автора поста в соцсети, она вышла из туалета и хлопнула дверью. По ее мнению, уборщице это не понравилось. Женщина выбежала следом и набросилась на посетительницу ТЦ.

«Она побежала следом, набросилась на меня, вырвала волосы и разбила лицо», — написала женщина.

По словам посетительницы ТЦ, после инцидента уборщица заявила, что не заметила беременность женщины.

Редакция Сибдепо обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой прокомментировать данную ситуацию. В полиции Кузбасса сообщили, что будут проверять достоверность информации, опубликованной в социальных сетях.

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