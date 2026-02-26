Дороги, школы и ЖКХ: как новая модель поддержки до 2030 года изменит жизнь в регионах, объяснил депутат Говырин

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в отчете правительства за 2025 год, который Михаил Мишустин представил в Госдуме 25 февраля 2026 года, поддержка регионов обозначена как работающая система из двух основных инструментов: казначейские инфраструктурные кредиты и списание задолженности по бюджетным кредитам.

Депутат Госдумы детально объяснил особенности каждого из инструментов. Так, в 2025 году льготными казначейскими инфраструктурными кредитами воспользовались 84 субъекта. По словам премьера, средства пошли на строительство дорог, школ, детских садов, больниц, объектов тепло- и водоснабжения.

«Механизм утвержден постановлением Правительства от 25.01.2025 № 48 и действует в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Условия для регионов — срок до 15 лет, ставка 3% годовых. Общий запланированный объем на 2025–2030 годы составляет 1 трлн руб.», — отметил депутат.

По словам депутата, в 2026 году линия продолжается, и регионы, включая Владимирскую и Ивановскую области, могут обращаться за этим ресурсом на модернизацию коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

По второму инструменту депутат также предоставил комментарий.

«Как прозвучало в отчете, 58 регионов воспользовались возможностью списать две трети задолженности по бюджетным кредитам. Высвобожденные ресурсы составили 228 млрд руб. Мишустин отдельно отметил, что эти средства направляются на обновление коммунальных сетей и общественного транспорта. Механизм закреплен нормативно. Регионы освобождаются от погашения двух третей долга, но обязаны направить экономию целевым образом на инфраструктурное развитие. Это оформленная бюджетная конструкция с контролем целевого расходования», — рассказал Алексей Говырин.

Для регионов это означает следующее. Федеральная поддержка в 2026 году сохраняется прежде всего в формате доступа к общим инфраструктурным инструментам и механизмам разгрузки бюджетов. Регион получает либо длинный дешевый ресурс на стройку и модернизацию, либо экономию на обслуживании долга с обязательством направить эти средства обратно в развитие. Из отчета следует, что Правительство рассматривает 2025 год как запуск этой модели, а 2026 год и далее до 2030 года как ее масштабирование, пояснил депутат Алексей Говырин.

