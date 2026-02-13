От федеральной рамки до местного реестра: депутат Говырин — о настройке механизма поддержки творческих индустрий

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», зачем регионам сейчас нужны законы о креативных индустриях и создание творческих условий труда.

«В 2026 году принятие региональных законов о креативных индустриях это уже не тема для дискуссий, а необходимая настройка механизма, который заложен на федеральном уровне. К концу 2025 года такие региональные нормы уже действовали в 53 субъектах, и сейчас очень важно активизировать региональное законотворчество, чтобы создать необходимые условия по стране», — отметил депутат Говырин.

Федеральный закон от 8 августа 2024 года «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», активным соавтором которого является Алексей Говырин, закрепил основы регулирования и прямо передал регионам полномочия: установить критерии, по которым физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица признаются субъектами креативных индустрий, определить порядок подтверждения соответствия этим критериям, а также сформировать и вести региональный реестр с правилами включения и исключения.

«Без регионального закона это не работает: сам статус субъекта привязан к критериям, установленным нормативными правовыми актами субъекта России, а меры поддержки в привязке к реестрам предоставляются уже по формальным условиям», — пояснил Алексей Говырин.

Закон устанавливает, что поддержка может быть финансовой, имущественной, образовательной, информационной и иной, отметил депутат.

«При этом регион должен определить приоритетные креативные индустрии, имущество и инфраструктуру поддержки, а также обеспечить публичность правил и мер, вплоть до размещения на официальных сайтах состава мер поддержки, порядка включения в реестр, критериев. Региональный закон здесь это не декларация, а регламент доступа: кто именно может претендовать на меры поддержки, по каким процедурам, какие отраслевые приоритеты у территории, где находится инфраструктура, как устроено одно окно и как бизнесу подтвердить статус», — проинформировал депутат ГД.

Депутат назвал третий момент, который, по его мнению, часто недооценивают. Креативная экономика держится на людях и качестве условий, в которых они работают. Создание творческих условий труда логично закреплять через инструменты социального партнерства.

Трудовой кодекс прямо определяет социальное партнерство как систему взаимодействия работников, работодателей и органов власти для согласования интересов в сфере труда. Уже сейчас соглашения могут заключаться на региональном уровне и задавать общие условия труда и гарантии, а коллективный договор позволяет фиксировать обязательства сторон по широкому кругу вопросов, включая рабочее время и отдых, занятость и переобучение.

«Эти направления можно и нужно соединять. Наряду с правовыми мерами поддержки креативного бизнеса в соглашения и коллективные договоры уже включают положения о создании творческих условий труда и о вовлечении молодежи в инновационную, научную и творческую деятельность, развитии ее потенциала и поддержке инициатив. Работодатели и профсоюзы в этой схеме выступают не просто как стороны договора, а как участники формирования среды, в которой творческие специалисты готовы оставаться и развиваться», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Региональный закон о креативных индустриях в 2026 году нужен, чтобы федеральная рамка стала работающей процедурой на местах: критерии, реестры, приоритеты, инфраструктура и доступные меры поддержки. А через социальное партнерство и корпоративные практики это дополняется конкурентными условиями труда, без которых экономика талантов в регионе не удерживается, заключил депутат.

