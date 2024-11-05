Inkazan: 11 тыс. руб. начислили жителю Казани за однокомнатную квартиру

Жители нескольких районов Казани возмущены тем, что в нынешнем году получили квитанции с большими суммами для оплаты, чем были в прошлом сезоне, сообщил inkazan.ru.

В частности, в доме на улице Дубравной собственнику однокомнатной квартиры начислили почти 11 тыс. руб. Он написал в редакцию Inkazan, что в прошлом году платил на 2 тыс. руб. меньше.

Жители микрорайона «Салават Купере» также возмущены повышением коммунальных тарифов. За квартиру площадью 35 кв. м придется заплатить 8,5 тыс. руб. Горожанин отметил, что услуги предоставляет компания «Татэнергосбыт», которая в счете указывает две суммы для оплаты. Одна из которых — капремонт. Некоторые жильцы дома должны заплатить 1,5 тыс. руб. Примечательно, что соседние дома обслуживают другие УК. Там данная услуга не превышает 360 руб.

Жители дома №5А по проспекту Ильгама Шакирова жаловались на завышенные тарифы еще в августе. В июле казанцам выставили счет в 6700 руб., чего не было даже в зимний период. Еще в июне люди платили в два раза меньше.

Ранее сообщалось, что в ОНФ назвали способы распознать поддельные квитанции для оплаты коммунальных услуг.