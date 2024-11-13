В центре Казани выставили военную технику стран НАТО, которую военнослужащие России захватили во время выполнения боевых задач в зоне СВО, сообщил inkazan.ru.

Жителей и гостей города приглашают на выставку, которая будет работать с 13 по 19 ноября. В качестве экспозиций представлены 14 единиц захваченной военной техники, которую на Украину доставили из Австрии, Японии, Турции, Германии, США и других стран. Есть также техника ВСУ.

Военнослужащие РФ проводят для желающих экскурсии, в рамках которых рассказывают подробности взятия техники противника: место, значимые детали. В первый день на выставку пришли не менее сотни граждан. Возле некоторых экспонатов образовались очереди. Inkazan предоставило фото ожидающих горожан.

На выставке представлены также иностранные грузовики, внедорожники, пистолеты, пулеметы, штурмовые винтовки и другое оружие США, Швеции и Украины.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова заявила о «черной неблагодарности» ФРГ в отношении России из-за поставок оружия на Украину.