Германия проявила «черную неблагодарность» по отношению к России, поставляя оружие Украине, которое используется для нападений на тех, кто когда-то содействовал объединению страны. Берлин также способствует распространению фашистских и нацистских идеологий на Украине, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

В марте 1990 года в Восточной Германии прошли первые свободные многопартийные выборы, на которых победили христианские демократы.

В августе был подписан договор о воссоединении ГДР и ФРГ, окончательное объединение состоялось 3 октября.

Кроме того, в сентябре с участием ГДР, ФРГ и ведущих мировых сил, таких как СССР, США, Франция и Великобритания, был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, который определил международные условия воссоединения.

Захарова подчеркнула, что немцам следует помнить, что Россия была сторонницей их объединения, а в ответ на это они расплатились «черной неблагодарностью», поставляя оружие, из-за которого гибнут те, кто помог им в этом процессе.

Она добавила, что сейчас Германия считает союзниками тех, кто прежде был против объединения, например, Францию и Британию.

Ранее Захарова сочла президента ФРГ Штайнмайера безумцем после его нападения на писателя.