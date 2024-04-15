Inkazan: накануне БРИКС в Казань инвестируют большие деньги

В первую очередь в городе занялись реконструкцией дорог в разных районах. На их обновление власти потратят 6,5 млрд рублей. Планируется проведение ремонта на 18 участках дорог. Ранее в надземных переходах установили лифты, но они не работали. Теперь их пытаются запустить.

В Казани не хватает люксовых номеров, поэтому началось строительство многофункционального гостиничного комплекса. До приезда гостей в городе отремонтируют 12 спортивных объектов, благоустроят территорию возле ЦУМа, отреставрируют фасады многоэтажных домов, восстановят Казанскую ратуш. В аэропорту появится новый перрон. Главная центральная площадь станет более зеленой. Также там отремонтируют дорогу.

«Использование инструментов событийной экономики вполне оправдано, учитывая накопленный опыт успешной реализации крупных мероприятий, которые многократно становились не только временными точками притяжения государственных чиновников, бизнеса и широкой общественности, но и усиливали позиции и положение региона в рейтингах российских мегаполисов в последующие годы», — считает ведущий научный сотрудник Лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллина.

Событийная экономика — это процесс, когда в город вкладывают большие деньги и приводят его в порядок преимущественно накануне важного мероприятия или праздника. Старший преподаватель факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Оксана Полищук считает, что негативными факторами процесса является возможная невостребованность некоторых объектов после завершения мероприятия и постоянный дискомфорт местных жителей из-за стройки.

«Более важное значение имеют модернизация и развитие транспортной и туристической инфраструктуры. Это наследие более значимое для города и существенно повышает его экономический и социальный капитал», — считает эксперт Андрей Малыгин, заведующий кафедрой спортивного маркетинга факультета индустрии спорта Университета «Синергия».

Ранее Мария Захарова рассказала о требовании РФ переноса женевских дискуссий по Закавказью из Швейцарии.