Захарова рассказала о требовании РФ переноса женевских дискуссий по Закавказью из Швейцарии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала РИА Новости , что Россия предлагает выбрать для женевских дискуссий по Закавказью другую страну. Уже есть претенденты. Ведутся переговоры.

Ранее мы сообщали, что Швейцария не воспринимается Россией как надежный партнер или посредник. Это главная причина, почему Россия выступила с подобной инициативой.

«На этом фоне российская сторона была вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, власти которой действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата», — отметила Мария Захарова.

Россия уже провела переговоры по данному поводу с несколькими странами. Некоторые лидеры отмечают, что готовы предоставить площадку для ежегодных встреч на постоянной основе. Называть эти страны Мария Захарова пока не считает необходимым. Спикер отметила, что у Москвы есть союзники в данном вопросе — абхазские и югоосетинские партнеры.

«Отметим лишь, что российская сторона намерена продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы при активной поддержке абхазских и югоосетинских союзников, которые полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счет», — рассказала Захарова.

Женевские дискуссии по Закавказью проходят с целью анализа ситуации на Ближнем Востоке и обсуждению мер для стабилизации любых конфликтов. В дискуссиях участвуют представители США и России. Также присутствуют дипломаты из Абхазии, Грузии и Южной Осетии. Контролирует ход встреч ЕС, ООН и ОБСЕ. 60-й раунд дискуссий состоялся 5 апреля.

Ранее Мария Захарова напомнила о том, что Израиль не осуждал удары Украины по территории РФ. Несмотря на это, посол Израиля в РФ Симона Гальперин призвала Россию осудить иранский удар по независимому государству.