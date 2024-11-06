Inkazan: нетрезвых фанатов ЦСКА задержали в Казани

Несколько футбольных болельщиков нарушали общественный порядок на главной улице Казани, за что были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, сообщил inkazan.ru.

В пресс-службе МВД России по Казани Inkazan заявили, что футбольные болельщики нарушали административный порядок. Два человека находились в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов предложили пройти освидетельствование, но граждане отказались. Против них составили административные материалы.

У третьего болельщика во время осмотра личных вещей обнаружили стикеры. Его доставили в местный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Болельщики прибыли в Казань из Москвы, чтобы поддержать ЦСКА на четвертьфинале в рамках Кубка России. Предварительно, в столицу Татарстана приехали 2 тыс. столичных фанатов. О задержании троих человек стало известно из СМИ. Предполагалось, что они находились под действием запрещенных препаратов.

Ранее сообщалось, что эксперты оценили шансы российских спортсменов прославиться за границей.