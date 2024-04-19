Inkazan: в реку Казанка из трубы стекают канализационные стоки

Мужчина рассказал, что вблизи реки установлена металлическая труба, из которой периодически стекают канализационные стоки. Они попадают непосредственно в реку Казанка. Недавно поток из трубы не прекращался на протяжении нескольких дней. Мужчина сообщил об этом сотрудникам «Водоканала». Заявку приняли, но приехали только на третий день после сообщения. Читатель Inkazan рассказал, что представители водоканала осмотрели место и уехали, ничего не предприняв.

Мужчина рассказал, что даже по неприятному запаху можно определить, что именно стекает из трубы. В одном месте образовался целый гейзер. Читатель уверен, что экология Татарстана под угрозой. Мужчина напомнил, что летом в Казани пройдет саммит БРИКС.

«Вот будет саммит БРИКС в Казани, все это дерьмо поплывет под Кремль», — сказал читатель.

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