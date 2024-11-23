Иноагента Шеина исключили из партии «Справедливая Россия — За правду»

Признанный иноагентом экс-депутат Госдумы О.В. Шеин* исключен из партии «Справедливая Россия — За правду» по решению Президиума Центрального совета, указано на официальном сайте партии.

О.В. Шеин представлял интересы партии от Астраханской области. По заявлению пресс-службы партии, с 2022 года экс-депутат начал высказывать мнения, которые не поддерживаются сторонниками политической партии.

«Демонстрация им постоянной позиции осуждения и неприятия внешней политики нашего государства не поддерживалась руководством партии и активом регионального отделения партии», — указано в заявлении партии.

В сообщении указано, что бывший депутат публиковал различные провокационные сообщения в социальных сетях. Его коллеги не поддерживали таких заявлений. В июне 2024 года О.В. Шеину было объявлено партийное взыскание. Члены партии посчитали, что своими действиями экс-депутат дискредитировал политический блок.

На XIV Съезде депутаты приняли решение об исключении О.В. Шеина из состава Центрального совета. Указом Минюст РФ депутата внесли в список иностранных агентов.

«Исходя из этого, дальнейшее нахождение О.В. Шеина в рядах партии, в руководящих органах регионального отделения Астраханской области дискредитирует партию и наносит вред ее политическим интересам», — заявили в партии.

Ранее сообщалось, что «Ветераны России» призвали проверить песни «Касты» на разжигание ненависти и финансирование ВСУ членами музыкального коллектива.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.