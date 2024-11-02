«Ветераны России» призвали проверить песни «Касты» на разжигание ненависти

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проанализировать тексты песен группы «Каста» на предмет разжигания ненависти. Обеспокоенность вызывает последний альбом музыкантов, сообщило РИА Новости.

«Обращаемся к вам с просьбой о проведении проверки последнего альбома группы «Каста» на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)», — указано в документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Копию документа общественники также направили для ознакомления председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Особенные опасения вызывает композиция «Эмигрант-эмигранту». «Ветераны России» уверены, что в песне музыканты публично признаются в финансировании ВСУ и мотивируют сограждан поступать аналогичным образом.

«С нашей точки зрения, в тексте ряда композиций данного альбома могут содержаться высказывания, направленные на разжигание ненависти к России, а также выражены призывы в поддержку Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

«Ветераны России» просят проверить, переводили ли деньги члены музыкального коллектива для нужд ВСУ, а также имеют ли они отношение к иностранным структурам. В случае положительных ответов участников группы необходимо признать иноагентами.

Общественники обратили внимание на то, что «Каста» получает доходы за использование музыки на территории России. При этом участники группы критикуют и оскорбляют россиян.

Ранее сообщалось, что певицу Монеточку* объявили в международный розыск.

*признана в РФ иноагентом.