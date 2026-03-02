Иностранец искал Кузбасс в Подмосковье: бразилец заблудился в игре на сибирских просторах
Бразилец в GeoGuessr попал на указатели Кемерова и искал их в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Бразилец, увлеченный игрой GeoGuessr, оказался в эпицентре географического курьеза, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Во время прохождения задания в компьютерной игре иностранец оказался на развилке, где дорожные указатели вели на Кемерово, Киселевск и поселок Терентьевка. Однако южноамериканец был твердо убежден, что находится где-то в окрестностях Москвы. Он терпеливо водил курсором по карте Подмосковья, пытаясь отыскать знакомые сибирские названия, но не находил их.
«Wasn’t Kemerovo around Moscow Oblast?» (Разве Кемерово не в Московской области?)» — оставил в описании вопрос автор видео.
Видео с недоумением иностранца стремительно разлетелось по соцсетям. Кузбассовцы не смогли пройти мимо такого казуса и принялись объяснять гостю азы географии, не скупясь на добрый юмор. Некоторые терпеливо объясняли иностранцу, где он совершил ошибку. Самые остроумные посоветовали бразильцу сместить взгляд на карте чуть-чуть правее — буквально на пару тысяч километров.
«Да, не, мы там рядом с Москвой. Я каждый день хожу на Московскую площадь», — ответил житель Кузбасса.
Ранее сообщалось, что вратарь «Динамо» Лещук обрадовался блокировке Roblox из-за популярности игры среди своих детей.