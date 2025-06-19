Иностранец организовал незаконную миграцию в Кузбассе

Иностранный житель организовал в Кузбассе незаконную миграцию, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную полицию.

В ведомстве рассказали, что мигрант оформил в собственность дом, расположенный в садовом товариществе. В 2024 году его земляки прибыли в РФ и попросили мужчину помочь в предоставлении жилья и временной регистрации. Обвиняемый был проинформирован, что его соотечественникам понадобится копия трудового договора.

По информации ведомства, мигрант не предупредил бывшего владельца дома о своем намерении оформить от его имени пять подложных гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами. В документах был указан адрес приобретенного им дома как место работы иностранных жителей. Обвиняемый лично направил документы в ОМВД России.

«Данные действия обвиняемого позволили иностранным гражданам избежать аннулирования патента и способствовали их нелегальному нахождению на территории России», — указано в сообщении.

В ведомстве рассказали о возбуждении уголовного дела. Материалы переданы в суд. Нарушителю законодательства РФ грозит до пяти лет лишения свободы. После вынесения приговора будет решаться вопрос об аннулировании патента пяти иностранным гражданам.

По информации ведомства, по указанному адресу по документам якобы располагался строительный цех. Во время рейда специалисты решили проверить информацию и выявили обман. Выяснилось, что в доме проживали пять иностранных жителей.

Ранее сообщалось, что в ГД предложили выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон РФ.