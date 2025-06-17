В ГД предложили выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон РФ

Депутаты Госдумы, представляющие фракцию «Справедливая Россия — За правду», предлагают выдворять из России родственников мигрантов, совершивших преступление на территории страны, сообщило РИА Новости.

По информации агентства, соответствующий законопроект уже подготовлен. Документ планируют представить депутатам на рассмотрение во вторник, 17 июня. Автором выступил глава думской фракции Сергей Миронов. Он высказал мнение, что многие проблемы миграционной политики стали застарелыми. Новый законопроект поможет частично решить их и положительно отразится на снижении уровня преступности в России.

«Мигранты должны приезжать на конкретное предприятие по договору для выполнения определенных видов работ, а после окончания контракта уезжать домой», — высказал мнение депутат Госдумы.

Депутат Миронов высказал мнение, что нарушение закона РФ со стороны мигранта свидетельствует о нежелании иностранного жителя становиться частью российского общества. В таком случае родственники также должны нести ответственность, потому что они не могут не знать или догадываться об образе жизни нарушителя порядка. После депортации таким гражданам нельзя позволять снова возвращаться в Россию, уверен депутат.

Депутат напомнил, что у многих национальностей установлены крепкие родственные связи. В случае принятия законопроекта иностранцы будут проявлять бдительность по отношению друг к другу.

«Чтобы государству не пришлось оплачивать депортацию, каждый мигрант при пересечении границы должен платить специальный сбор. В случае необходимости эти средства пойдут на оплату выдворения родственников нарушителей российских законов», — добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за счет мигрантов в семь раз вырос прирост населения.