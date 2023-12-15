Издание Haber7 опубликовало заявление президента России Владимира Путина о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, сделанное им во время пресс-конференции. Под каждой новостью читатели могут оставить комментарии.

Президент Владимир Путин высказал мнение, что президент Турции Реджепе Тайипе Эрдогане один из немногих политиков, который понимает сложность ситуации в секторе Газа. Он прикладывает политические усилия для разрешения конфликта и продолжает бороться за мир на территориях Ближнего Востока, где идет вооруженный конфликт.

Президент РФ отметил, что его взгляды во многом совпадают с отношением к ситуации в мире турецкого лидера. Из-за плотного графика коллегам встретиться сложно, но, возможно, в ближайшее время получиться провести беседу лично.

Под данной новостью на момент 20:00 (по московскому времени) 15 декабря читатели оставили 106 комментариев. Некоторые люди отмечают важность дружбы Турции и России, понимают великое значение Владира Путина для урегулировании геополитической обстановки.

«Турция должна установить благоприятные дружественные отношения со всеми своими близкими соседями, прежде всего с Россией.»

«Будущее за Турцией и Россией. С Европой все кончено.»

«Если мы с Россией объединим усилия, мир пойдет правильным путем – в этом весь страх США.»

Некоторые отметили прагматичность Путина и Эрдогана. Контакт между странами будет означать поражение стратегического замысла США.

«Затонувший авианосец США тонет.»

«Путин тоже устал от проблем мира.»

«Я думаю, что если мы станем единым целым с Россией, и они не будут нас обманывать, мир выровняется, в этом весь страх США.»

Негативные комментарии есть, но их меньшинство.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обсудил со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом укрепление НАТО и включение Швеции в состав альянса.