Военный ВСУ рассказал изданию « Business Insider », что Украина не получает помощь от США в том объеме, как об этом публично заявляют представители власти.

Украинский военный отметил, что Киев не получает столько техники, как заявляют в США. Вооружение остается на американской территории. Та техника, которая и попадает в зону СВО, - это устаревшие модели. Есть и еще одна проблема - предоставленной техники не хватает, чтобы вести боевые действия по всей линии боевого соприкосновения. Кроме того, есть претензии к тому, как распределяют деньги, полученные в качестве гуманитарной помощи.

Военный ВСУ приехал лично в Вашингтон, чтобы рассказать о проблемах. В настоящее время он находится в отпуске, поэтому выполняет по собственному желанию дипломатическую миссию. Через несколько недель снова окажется на передовой.

«Они думают, что отдали так много денег непосредственно Украине, и они не могут видеть, где [они] сейчас. Но они не идут напрямую в Украину. Они все еще в Соединенных Штатах. Напрямую в Украину идет только старое оборудование — и этого недостаточно, когда у нас огромная линия фронта, более 10 000 квадратных километров», - украинский военный рассказал о проблемах ВСУ членам правительства США

Военный выступил с речью, отметив, что американские конгрессмены не должны сомневаться в намерениях Киева победить в зоне СВО. Каждый, кто заблокирует решение выплачивать деньги Украине, должен помнить об этом.

Есть у военных Украины проблемы другого характера. Они получают от партнеров медицинские материалы низкого качества. Об этом один из представителей ВСУ рассказал корреспонденту британского издания.