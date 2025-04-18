Инспектора ПДН задержали по делу об убийстве троих детей в Канске

Задержанная по делу об убийстве троих детей в Канске инспектор ПДН в настоящее время не высказала свою позицию по предъявленному обвинению, сообщила prmira.ru.

По данным издания, инспектору предъявили обвинение в халатности. В скором времени суд выберет для сотрудницы меру пресечения. В региональном СК проинформировали, что инспектор попросила предоставить ей время для ознакомления с постановлением, чтобы сформулировать свою позицию.

«Она (инспектор ПДН. — Прим. ред.) не отрицает вину, но и не признает ее», — рассказали «Проспекту Мира» в региональном СК.

Следствие установило, что семья была поставлена на учет в 2024 году, сообщил телеграм-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю. Учитель в школе обратил внимание на следы от телесных повреждений у семилетнего ребенка, который выжил после недавней трагедии. Семью поставили на учет. Сотрудники правоохранительных органов считают, что старший инспектор ПДН, которой поручили контролировать семью, не принимала необходимых мер.

По данным ведомства, сотрудница была обязана проводить беседы с учителями и врачами. Важно было своевременно обратить внимание на психическое расстройство матери четырех детей. Специалист располагала информацией об избиении семилетнего мальчика, но не сообщала об этом уполномоченным органам.

«Вследствие допущенной халатности меры по изъятию детей из семьи и ограничению родителей в правах не принимались. В результате бездействия подозреваемой стало возможным совершение убийства матерью троих детей, воспитывающихся в семье», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Канске по подозрению в истязании сына задержали отца зарубленных матерью детей.