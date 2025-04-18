В Канске по подозрению в истязании сына задержали отца зарубленных матерью детей

Отец троих детей, которые были убиты собственной матерью в Канске, был задержан правоохранителями. Его подозревают в истязании одного из сыновей. Об этом в своем телеграм-канале сообщило управление Следственного комитета по Красноярскому краю.

Четвертый ребенок из семьи, где были убиты сразу трое детей, остался жив. Семилетний мальчик был в школе, когда происходило преступление. Следствию в ходе расследования стало известно, что он ранее неоднократно получал побои от отца. В три года у него оказался сломан нос, а на протяжении прошлого года ребенок регулярно появлялся в школе с синяками и ссадинами. Из-за этого следствие задержало мужчину.

«Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Канска", — указано в микроблоге.

По словам представителей прокуратуры, эта семья была признана неблагополучной еще в октябре 2024 года. Глава семьи уже привлекался к административной ответственности за истязание сына. Его супруга состоит на учете в психоневрологическом диспансере уже шесть лет.

Ранее сообщалось, что женщину, убившую троих своих детей, взяли под арест на два месяца. Против нее возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Ей может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.