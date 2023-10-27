Инструктор школы аэроразведки «Ахмат» поделился, как проходит обучение военнослужащих

В школе аэроразведки «Ахмат» проводят обучение военнослужащих по управлению различными видами дронов. О том, как проходят занятия, рассказал корреспонденту агентства «РИА Новости» инструктор школы с позывным «Куратор».

Обучение проходит комплексно. Военнослужащие сначала получают теоретические знания. Такие занятия проводят в классах. Затем на полигонах создают условия, которые максимально приближены к боевым. Дрон обеспечивают дополнительной нагрузкой. Все учения проходят в зоне СВО.

Параллельно военнослужащих обучают инженерному делу. После прохождения курсов каждый умеет собирать боеприпасы для дронов. Отдельный предмет - медицина.

«У нас также проводятся занятия по тактической медицине», - рассказал куратор школы

После завершения обучения военнослужащему выдают сертификат. Полученные знания он может применять непосредственно в «Ахмате» или в рядах других вооруженных сил РФ.

Военных учат применять дроны различных видов: разведывательные квадрокоптеры (Mavic и аналоги) и FPV-дроны.

СМИ ранее сообщили, что Украине передали разведывательные летальные аппараты, произведенные словацкой компанией. Официально эту информацию не распространяют, но сотрудники предприятия говорят, что БПЛА уже в зоне СВО.