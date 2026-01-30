Интернат, в котором скончались девять пациентов, закрыт на карантин

Министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка проинформировала, что интернат, в котором скончались девять пациентов, с 24 января находится на карантине, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как сообщила в пятницу, 30 января, на встрече с журналистами министр Наталья Чайка, доступ в здание психоневрологического интерната и его использование временно запрещены. Карантинные ограничения действуют в одном из социальных объектов Прокопьевска с конца января.

В ходе первичного обследования было установлено, что температурный фон в жилых комнатах соответствует требуемым параметрам (21–26 °C). В настоящее время в учреждении работает комиссия, которая изучает все стороны его деятельности, включая организацию быта, медицинское обеспечение и питание проживающих.

«Комиссия проверяет качество обслуживания, еды, медикаменты и другое», — уточнила министр.

Ранее сообщалось, что в Прокопьевском интернате на кухне обнаружили ржавую мясорубку, где перемалывали мясо и рыбу.