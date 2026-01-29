В Прокопьевском интернате на кухне нашли ржавую мясорубку, где перемалывали мясо и рыбу

В Прокопьевском психоневрологическом интернате (ПНИ) в Кузбассе десять лет питание для 500 пациентов готовили с помощью всего одной ржавой мясорубки, выяснил телеграм-канал Mash. Через нее перерабатывали мясо, рыбу и овощи.

По словам бывших сотрудников учреждения, новая кухонная техника появились там только сейчас — после серии публикаций о гибели девяти человек.

Журналисты выяснили, что, несмотря на катастрофическое состояние основного оборудования, в 2021 году через систему госзакупок для интерната приобрели планетарный миксер за 1,5 млн руб. Сотрудники утверждают, что эта дорогостоящая техника на момент закупки уже стояла на кухне.

Осенью 2024 года директор отказалась использовать служебный транспорт для поездки пациентов в Москву, настояв на аренде дорогого автобуса, после чего выдала персоналу символические премии по 3 тыс. руб.

Как ранее сообщали в местном Министерства труда, в Прокопьевском психоневрологическом интернате (ПНИ) за январь скончались девять человек. Предварительно, причиной гибели стал грипп типа А и осложнения, вызванные им.

По информации Mash, за 12 дней новогодних праздников учреждение осталось без лекарств. Пациенты с гриппом и пневмонией не могли получить необходимое лечение, а администрация просила их обращаться уже после окончания каникул.

Кроме того, как стал известно из беседы с бывшими сотрудниками интерната, банковские карты, на которые поступали пенсии пациентов, хранились у администрации. Деньги с них снимали на общие нужды — покупку еды и медикаментов. Когда же пациенты просили купить что-то для личного пользования, сотрудники отказывали, заявляя, что на их счетах просто нет средств.

