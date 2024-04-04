Интернет-оператор в Белгороде подвергся DDoS-атаке из-за «сочувствующих» Украине россиян

Жители Белгорода, которые пользуются услугами интернет-провайдера АКС, жалуются на его работу уже третий день подряд: сеть не работает или долго грузится. Клиенты звонят оператору. В компании заявляют, что произошла DDoS-атака. Бел.Ру также обратился к провайдеру за комментарием.

Атака, которая длилась в течение суток, была зафиксирована 1 апреля. Провайдер до сих пор устраняет ее последствия. Полноценная работа восстановлена для 99% абонентов. Еще имеются проблемы с некоторыми платежными системами, но и они будут устранены в ближайшее время.

В компании уверены, что виновники атаки — это Украина и «сочувствующие» россияне, которые поддерживают киевский режим. Эти люди «сливают информацию». На Украине также мониторят все чаты. Как только понятно, что последствия атаки устранены, противник снова наносит удар.

«Но после публикации этой информации, скорее всего, атака будет повторена, вы этому посодействуете, чтобы нас атаковали снова… Я думаю, что это не читатели интересуются, а враги наши интересуются, успешна была атака или нет», — сообщили Бел.Ру в АКС.

Ранее аналитик Эльдара Муртазин перечислил преимущества свободного доступа провайдеров к домам, главное из которых — здоровая конкуренция.