Глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью газете « Le Monde » заявила о важности нахождения компромисса с Россией для успешного развития всей Европы.

«Россия существует и будет существовать. История и география говорят о том, что значительная часть страны находится в Европе, - сказала Колонна. - Нам придется совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности», - считает глава МИД Франции

Глава МИД Франции рассказала, что Россия – большая страна, которая существовала много столетий и будет существовать в дальнейшем. Она занимает большую часть территории Европы и этот факт игнорировать невозможно. Безопасность всего мира может быть гарантирована в том случае, если все страны смогут найти точки соприкосновения. Всей Европе придется искать компромисс с Россией, чтобы обеспечить мировую безопасность.

Глава МИД Франции также прокомментировала ситуацию в странах Африки, в которых происходят государственные перевороты.

«Политика Франции проста. С одной стороны, мы осуждаем любой захват власти путчистами, тем более в такой стране, как Нигер, где функционировали демократические институты. С другой стороны, мы поддерживаем усилия стран региона по достижению возврата к конституционному порядку», - заявила глава МИД Франции Катрин Колонна

Спикер Катрин Колонна рассказала, что не признает власть, которая пришла в Нигер путем государственного переворота и считает действия ЭКОВАС о введении ряда ограничений разумными.

Ранее французский политик Люк Ферри в авторской статье для издания «Le Figaro» поделился мнением о неизбежности завершения вооруженного конфликта между Украиной и Россией путем мирных переговоров.